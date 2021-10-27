Эксперт Соболева предупредила о скрытых проблемах при покупке готовых квартир

Россиянам рассказали, как правильно покупать квартиру с обременением, чтобы не нарваться на мошенников, и какие есть особенности оформления в собственность подобного рода недвижимости. Об этом сообщает «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-президента инвестиционной компании в сфере недвижимости Катерину Соболеву.

«После того как в России урезали программу льготной ипотеки, многие желающие приобрести собственное жилье переориентировались на «вторичку», так как стоимость квадратного метра в ней практически достигла расценок в новостройках на начальном этапе строительства», — отметила эксперт.

По словам Соболевой, чтобы обезопаситься от мошенников, необходимо проверить паспорт квартиры, действительность права собственности из документа на квартиру. Для проверки следует вбить кадастровый номер на сайте Росреестра.

«Если будут хоть какие-то расхождения в данных, то это будет поводом задуматься», — считает специалист.

Перед тем как соглашаться на покупку квартиры с обременением, стоит продумать план действий. Основным скрытым сюрпризом может стать то, что за квартирой числится долг за коммуналку от предыдущего владельца. В этом случае стоит попросить продавца предоставить квитанции по оплате коммунальных услуг или справку, что задолженности нет.

Стоимость жилья на первичном и вторичном рынке в крупных городах-миллионниках продолжает расти, сообщили в ЦИАН и «Авито.Недвижимости». Одна из причин – рост цен на строительные материалы. Однако доступные варианты жилья все еще есть, отмечают аналитики. Где можно найти самые дешевые квартиры – в материале «Газеты.Ru».