Стали известны секретные подробности переговоров Меркель и России по газу

Издание Financial Times, ссылаясь на неофициальные источники в дипломатических кругах, раскрыло детали секретных договоренностей экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и России по газу.

По данным источников, Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза, что Россия пообещала увеличить запасы газа в немецких хранилищах.

На сегодняшний день уровень запасов газа в европейских хранилищах находится на низком уровне, но при этом об увеличении запасов газа пока речи не идет, пишет FT. Наибольший дефицит есть на объектах, которые контролирует «Газпром». В связи с этим критики отмечают, что российская компания намеренно пытается ограничить запасы топлива в Европе, влияя на стоимость газа.

Кроме того, общие подсчеты показывают достаточно низкий уровень запасов газа в Европе. Если годами ранее он держался на уровне 85-95%, то сейчас этот показатель ниже отметки в 75%.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в страны Европейского союза. По его словам, у Европы нет причины считать, что Москва оказывает давление на газовый рынок и манипулирует им.