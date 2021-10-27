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ПФР автоматически начислит 50 тыс. руб. ветеранам к 80-й годовщине открытия Дороги жизни

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пенсионный фонд России в ноябре автоматически перечислит ветеранам выплату, приуроченную к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, сообщили в пресс-службе фонда.

«Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно указу президента», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пенсионерам силовых ведомств и бывшим судьям выплаты будут осуществлены по линии своих пенсионных органов. В случае, если пенсионер получает сразу две пенсии, выплату перечислит Пенсионный фонд.

Если ветеран не сможет получить денежные средства в ноябре, то их доставку автоматически перенесут на следующий месяц. Прежде всего это актуально для тех, кому пенсию приносит почтальон, и тех, кто получает деньги в почтовом отделении.

Дорога жизни — это транспортная магистраль, которая связывала блокадный Ленинград с остальной страной в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили о правилах выплаты пенсий. Специалисты разъяснили схему начисления плановых и внеплановых повышений.

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