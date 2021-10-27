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WSJ: попытки ослабить Россию на газовом рынке обойдутся Европе в $30 млрд

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Gleb Garanich/Reuters

Из-за того, что Евросоюз хотел ослабить господство России на газовом рынке, в 2021 году многие страны европейского региона потратят на $30 млрд больше, чем они заплатили бы при прежних ценах на энергоносители, пишет газета Wall Street Journal.

В течение многих лет Европейский Союз пытался ослабить «железную хватку России» над поставками газа, создавая конкурентный рынок импорта. Эти усилия в этом году обернулись бумерангом, поскольку поставки стали истощаться, что вызвало энергетический кризис по всему континенту, пишет издание.

Согласно данным Международного энергетического агентства, европейские государства в 2021 году заплатят за природный газ примерно на $30 млрд больше, чем они заплатили бы при прежних индексированных ценах.

При этом страны Евросоюза отмечают, что последние два десятилетия снижают влияние России, увеличивая конкуренцию на газовом рынке. Благодаря действиям ЕС появился центр торговли газом в Нидерландах и Великобритании, а также усилилась конкуренция со стороны поставок СПГ из США и Катара.

ЕС заявляет, что нынешние газовые проблемы временные и вызваны лишь стечением обстоятельств, в частности выходом мировой экономики из кризиса после коронавирусных локдаунов.

Кроме того, на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить переход на более чистую энергию, так как Европа стала слишком сильно зависеть от газа, что делает страны уязвимыми.

Ранее Министерство экономики и энергетики Германии выдало немецкому регулятору заключение, в котором заявило, что запуск «Северного потока — 2» не представляет угрозы газоснабжению Германии и стран ЕС.

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