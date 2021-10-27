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Эксперт Нагайцева рассказала об изменении цен на продукты к Новому году

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Depositphotos

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала о том, как изменятся цены на некоторые скоропортящиеся продукты к праздничному столу на Новый год, сообщает «Прайм».

Нагайцева отметила, что продукты с длительным сроком хранения можно закупить заранее, а вот скоропортящиеся продукты покупать еще в октябре смысла нет. Она указывает, что перед новогодними праздниками поставщики и сети магазинов активно зарабатывают на повышенном спросе на продукты.

«Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям», — пояснила Нагайцева.

Эксперт указала также на традиционно высокие цены на зелень с октября по декабрь, когда на полках магазинов представлена, в первую очередь, импортная продукция или тепличная зелень.

«Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый «шашлычный сезон», который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен», — пояснила Нагайцева.

Ранее президент России Владимир Путин поручил генпрокуратуре проверить соблюдение качества и безопасности продуктов.

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