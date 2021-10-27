Финансист Макдональд из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту

Бывший руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд рассказал РИА Новости, куда нужно вкладывать деньги в нынешней экономической ситуации.

Финансист указал, что в США инфляция сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года. Это вызвано тем, что пандемия коронавируса затронула цепь поставок. В свою очередь восстановление экономики затрудняет недостаток топлива и рабочей силы. По мнению Макдональда, при таких раскладах надо вкладывать не в криптовалюту, а в твердые активы.

Американский финансист советует вклады, например, в серебро.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки по вкладам.