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Финансист Макдональд из США посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту

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Depositphotos

Бывший руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд рассказал РИА Новости, куда нужно вкладывать деньги в нынешней экономической ситуации.

Финансист указал, что в США инфляция сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года. Это вызвано тем, что пандемия коронавируса затронула цепь поставок. В свою очередь восстановление экономики затрудняет недостаток топлива и рабочей силы. По мнению Макдональда, при таких раскладах надо вкладывать не в криптовалюту, а в твердые активы.

Американский финансист советует вклады, например, в серебро.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки по вкладам.

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