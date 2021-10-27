Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту

Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ сна проведение заседания в ее защиту. Об этом пишет агентство Рейтер. Ее обвинили в том, что она на посту директора Всемирного Банка оказывала давление на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов.

Адвокат Уитни Дебевуа подала прошение о заседании главе правления банка 22 октября. В документе говорится, что в ходе расследования юридической компании WilmerHale допущены несоблюдения процедуры, нарушающие права директора-распорядителя МВФ, выводы расследования же основаны на неверных предположениях.

Во Всемирном банке указали на неуместность встречи с Георгиевой. Ее подозревают в том, что она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Также

нарушения выявлены в отношении Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ независимым аудитом.

Ранее Совет МВФ на фоне скандала выразил доверие директору Кристалине Георгиевой.