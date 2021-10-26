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Дума проголосовала за повышение МРОТ

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Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличится с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, сообщается на сайте нижней палаты.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

В настоящее время в стране действует МРОТ в размере 12 792 рублей в месяц. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 2,7 млн работников, считают в правительстве.

Как отмечается в документе, сумма устанавливается на уровне 42% от медианной заработной платы за предыдущий 2020 год (по данным Росстата, 32 422 рубля). Также МРОТ не может быть установлен ниже уровня прожиточного минимума в целом по России на очередной год (по прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже МРОТ на текущий год.

С инициативой о повышении МРОТ выступило правительство РФ. По оценкам экспертов, изменения в методике расчета МРОТ демонстрируют, что отныне вместо ориентации на инфляцию в кабмине обращают внимание на рыночные трансформации зарплаты, к которым и привязан этот показатель.

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