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Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду и смерти из-за нехватки энергоресурсов

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Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду. Соответствующую публикацию парламентарий сделал на своей странице в Facebook.

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть.» — написал он.

Ранее сообщалось, что отсутствие угля привело к остановке Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области Украины. По данным компании «Укрэнерго», сейчас ТЭС не вырабатывает энергию. На складах украинских теплоэнергостанций находятся запасы угля, которые в 4,5 раза меньше нормы, установленной Минэнерго. Отопительный сезон на Украине начинается тяжело. Богатая углем страна вновь решила завозить дорогостоящий уголь из-за границы.

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