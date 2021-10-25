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Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 триллион

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Global Look Press

Рыночная стоимость компании Tesla, созданной американским предпринимателем Илоном Маском, превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже отметку $1 трлн. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что Акции Tesla взлетели в понедельник на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тыс. электромобилей. Рост стоимости акций превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога 1 трлн долларов.

Hertz – является одной из крупнейших мировых компаний, которая предоставляет автомобили в прокат. Она заказала у Tesla в основном электромобили марки Tesla Model 3.

При этом отмечается, что компания Илона Маска отстает от лидеров рынка. Сейчас рыночная стоимость Apple составляет 2,46 трлн долларов, Microsoft — 2,3 трлн. Однако Tesla установила рекорд скорости преодоления отметки 1 трлн долларов. Для этого ей понадобилось менее 18 лет.

Ранее стало известно, что электромобиль Tesla Model 3 стал самой продаваемой машиной на европейском рынке. Это первый случай, когда электромобиль стал лидером рынка, и первый раз, когда автомобиль, произведенный за пределами Европы, занял первое место в топе продаж.

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