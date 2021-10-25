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В США заявили, что только Россия может помочь Европе с дефицитом газа

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Laszlo Balogh/Reuters

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что только Россия может помочь Европе в преодолении энергетического кризиса. Об этом он сообщил журналистам на онлайн-брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Москва может увеличить объемы поставок и ей следует это сделать. При этом он подчеркнул, что России нужно использовать уже существующие газопроводы, а не «Северный поток-2».

Ранее лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что, чтобы снизить зависимость от российских поставок газа, Евросоюз должен вкладываться в сжиженный природный газ.

По его словам, Россия плохо относится к Европе, а цены на газ являются одним из способов давления. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все свои обязательства по договорам, этим инструментом она с легкостью может воспользоваться.

Кроме того, Европа должна быстрее избавляться от ископаемых источников энергии и как можно быстрее переходить на возобновляемые источники, заключил Вебер.

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