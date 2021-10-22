На Украине предложили Молдавии помощь с поставками газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова оказать помощь Молдавии, оказавшейся в условиях энергетического кризиса, поставками газа на условиях возврата. Трансляция его выступления велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

«Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула», — пояснил секретарь СНБО.

Данилов также сообщил, что получил письмо с просьбой о помощи от молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы что и Киев заинтересован в помощи соседней стране, так как одна из украинских областей получает электричество из общей с ней системы. По мнению Данилова, ситуация в Молдавии связана с «шантажом «Газпрома».

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Полеску сообщил о том, что Молдавия собирается создать совместно с Украиной рабочую группу, чтобы перенять опыт Киева в вопросе закупок газа.

В Республике Молдова объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.