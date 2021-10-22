Советник офиса Зеленского призвал «вышвырнуть» российские компании из Украины

Российским компаниям «нечего делать» на Украине. Об этом в эфире интернет-канала »Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Россиян давно пора было бы вышвырнуть с титанового рынка Украины, и не только с титанового рынка Украины, но и вообще из Украины. Это же ключевые отрасли», — высказался Арестович.

Он объяснил, что американская авиационная компания «Боинг» в настоящее время очень зависит от российского титана и больше не хочет, чтобы Кремль и дальше продолжал «дергать поводок». Поэтому американцы, по его мнению, были бы рады перейти на украинский титан.

В связи с этим Арестович предложил заменить российские компании украинскими и американскими партнерами, «которые выполняют цивилизованные правила игры и играют по правилам».

Ранее Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной. Необходимо только «политическое решение».