Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров уличил Украину в «передергивании фактов» 13:54
РЕН: в Москве зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем 13:52
Профайлер объяснил странную позу Байдена 13:48
Максим Галкин рассказал, что пойдет на многое ради миллионов 13:47
Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года 13:47
Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку 13:44
Талибы* обезглавили волейболистку сборной Афганистана 13:37
Друг рассказал о погибшем при взрыве на заводе под Рязанью 13:37
Роднина оценила выступление российский клубов в еврокубках фразой «это наш... 13:36
Двухлетний мальчик отравился наркотиком в Петербурге 13:35

Советник офиса Зеленского призвал «вышвырнуть» российские компании из Украины

close
100%
Depositphotos

Российским компаниям «нечего делать» на Украине. Об этом в эфире интернет-канала »Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Россиян давно пора было бы вышвырнуть с титанового рынка Украины, и не только с титанового рынка Украины, но и вообще из Украины. Это же ключевые отрасли», — высказался Арестович.

Он объяснил, что американская авиационная компания «Боинг» в настоящее время очень зависит от российского титана и больше не хочет, чтобы Кремль и дальше продолжал «дергать поводок». Поэтому американцы, по его мнению, были бы рады перейти на украинский титан.

В связи с этим Арестович предложил заменить российские компании украинскими и американскими партнерами, «которые выполняют цивилизованные правила игры и играют по правилам».

Ранее Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной. Необходимо только «политическое решение».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях