В Нацбанке отмечают ухудшение ситуации в экономике Украины

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Это связано с высокими ценами на энергоносители и последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ослабление восстановления экономики на Украине обусловлено рядом факторов, в частности, влиянием карантина. Также на ситуацию повлияли высокие цены на энергоносители и текущее осложнение эпидемической ситуации.

На 2022 год прогноз роста ВВП страны также был пересмотрен — с 4% до 3,8%. Этому будет способствовать неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире.

Вместе с тем ожидается, что только в 2023 году начнется уверенное восстановление экономики страны на фоне увеличения внутреннего спроса.

Ранее сообщалось, что финансовое положение большинства украинских семей ухудшилось за последние два года. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).