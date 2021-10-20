Путин: Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

По его словам, если будет снижение потребления, это отразится и на российских добывающих компаниях, поэтому Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы.

Путин добавил, что американские компании переориентировали потоки своего газа с европейского на азиатский рынок. По его мнению, это привело к недозакачке в подземные хранилища газа Европы.

Ранее Путин заявил, что власти страны обеспокоены возможными последствиями кризиса на энергорынке в Европе. По его словам, это может привести ко многим проблемам в разных сферах.

До этого сообщалось, что подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне. При этом сезон отбора газа из хранилищ был начат 13 октября, уточнили в «Газпроме».

По данным холдинга, объем газа в ПХГ Украины отстает от прошлогоднего уровня на 33%, или 9 млрд кубометров газа.