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На Украине призвали власти признать энергетическую катастрофу в стране

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Sergei Chuzavkov/AP

Национальная Федерация работодателей Украины просит власти признать, что страна столкнулась с энергетической катастрофой. Об этом сообщается на сайте компании.

«Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в пресс-релизе.

В документе говорится о том, что в текущем году энергоресурсы сильно подорожали, и это привело к тому, что цена на газ для украинских компаний выросла в четыре-пять раз по сравнению с конкурентами.

Эксперты выразили мнение, что такая ситуация может в дальнейшем привести к крайне негативным последствиям для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях кадров на предприятиях, закрытиях компаний, увеличении трудовой миграции и снижение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что «Украину «ставят на колени» перед Россией, подталкивая Киев к прямому контракту на поставки газа с «Газпромом».

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