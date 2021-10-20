Метро Москвы опубликовало вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языка

Московский метрополитен ищет кассира со знанием узбекского или таджикского языков. Объявление размещено 19 октября на сайте поиска работы HeadHunter.

Кроме того, кандидат должен иметь среднее образование, также предпочтителен опыт работы с деньгами. В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов и консультирование пассажиров. График работы 3/1 с «плавающими сменами» — с 6.30 до 14.00 и с 13.30 до 22.00.

Претенденту на должность кассира предлагается зарплата в размере от 39 тыс. рублей, а также бесплатный проезд в столичном метро и бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до работы и обратно.

Среди преимуществ работы в вакансии указаны также премирование по итогам работы за календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профобразование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.

Ранее стало известно, что зарплата курьеров выросла до 200 тыс. рублей из-за их дефицита. Стоимость услуг пеших курьеров может составлять 100 тыс. рублей в месяц, а их коллег на автомобилях — до 200 тыс.