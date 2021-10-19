В Швеции заявили о связи роста цен на газ в Европе с «влиянием» «Газпрома»

Цены на газ в Европе выросли в том числе из-за «влияния» российского «Газпрома». Об этом заявил шведский парламентарий Ханс Валльмарк, его слова приводит RT.

Депутат напомнил, что последние недели цены на газ в европейских странах резко подскочили, что, в свою очередь, сказалось на стоимости энергоносителей — в том числе в Швеции.

«Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это «Газпром»», — говорится в сообщении парламентария к министру энергетики и информационных технологий страны Андерсу Игеману.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре. По словам эксперта, это связано с тем, что компания пока не заинтересована в краткосрочных поставках. Кроме того, на Западе постоянно действует риторика, что Россия поставляет сырье только в рамках контракта, дополнительных прокачек не происходит и топливный кризис никак не решается. Так что в решении «Газпрома» может быть и политический аспект.