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В Белом доме рассказали, как американские власти снижают цены на топливо

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Jonathan Drake/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о методах, которые применяют Соединенные Штаты, чтобы добиться снижения цен на топливо в стране.

«Продолжаем оказывать давление через государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами мы не являемся членом организации, чтобы решить вопрос с поставками топлива», — заявила Псаки.

Она добавила, что Белый дом также работает над равномерным распределением топлива внутри США, для этого используются «все рычаги давления».

В начале октября цена марок нефти WTI и Brent достигла рекордных значений. Так, стоимость нефти WTI впервые с ноября 2014 года поднялась выше $77 за баррель.

До этого стало известно, что Россия оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. По имеющимся данным, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

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