В Счетной палате рассказали о росте пособия по уходу за ребенком

В следующем году вырастет максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — сумма составит 31 282 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличится на 5,8% и достигнет суммы в 7 493 руб. Сейчас минимальный размер этой выплаты — 7 083 руб., максимальный — 29 600 руб.

В Счетной палате отметили, что в общей сложности на увеличение детских пособий из бюджета выделят 169,5 млрд руб.

Кроме того, в следующем году проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка — оно вырастет также на 5,8% и составит 19 981 руб. Отмечается, что расходы на выплату таких единовременных пособий составят 19,8 млрд руб.

Ранее Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала.

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