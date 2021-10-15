Курс доллара упал ниже 71 рубля, достигнув 70,95 рубля (-0,55%) к 18.02 мск. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Накануне стоимость американской валюты упала ниже 71,5 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты. Он отметил, что сокращается объем расчетов и объем личных резервов стран мира в долларах. При этом, по его словам, Россия пока заинтересована в том, чтобы полностью уйти от расчетов в этой валюте.