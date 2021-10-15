Элитная квартира в самом высоком жилом здании мира «ушла» с огромной скидкой

Неизвестный купил квартиру в Нью-Йорке в самом высоком жилом здании мира с большой скидкой. Первоначальная цена была $63 млн, но в итоге владелец отдал ее за $40,83 млн. Об этом пишет New York Post.

Пятикомнатная квартира расположена на 112-м этаже Central Park Tower и занимает всю его площадь в 622 кв. м. Приобретение недвижимости произошло во время локдауна, когда цены на жилье сильно упали, отмечается в сообщении.

Через панорамные окна квартиры можно смотреть на Центральный парк. При этом гостиная в квартире двухуровневая, а главная спальня имеет площадь 74 кв. м. Также жилье располагает несколькими гардеробными комнатами и угловой кухней для личного шеф-повара.

Данную квартиру со скидкой 35% продали после того, как аналогичная сделка прошла на 93-м этаже здания. Квартира обошлась в $28,58 млн, хотя первоначальная цена была $38,75 млн.

Ранее стало известно, что небольшой городок в США, состоящий всего из нескольких домов, выставлен на продажу за $752 тыс. Речь идет про поселение Уотер-Вэлли, штат Теннесси.