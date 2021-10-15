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Bloomberg: Путин рассчитывает увеличить объем ФНБ, отложив средства на черный день

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Рост доходов от нефти и газа позволил российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ) достичь рекордных показателей, однако президент России Владимир Путин планирует сэкономить деньги, отложив их на черный день. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Одобрив траты в размере $35 млрд на реализацию инфраструктурных проектов в 2021 году, российский лидер поручил правительству страны сократить дальнейшие расходы, отмечают источники агентства.

По данным издания, президент рассчитывает не отступать от своей давней тактики, направленной на ограничение роста государственного долга и ускоренное восстановление резервов после увеличения трат на фоне пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg.

Как напоминает агентство, правительство России прогнозирует, что в 2024 году объем ФНБ превысит $300 млрд по сравнению с текущими $190,5 млрд. Министерство финансов России при этом заявляет, что дополнительные средства нужны «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Речь о пороге, сверх которого можно будет направлять активы на инвестиции.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, соответствующее решение было обосновано целесообразностью сохранения ФНБ.

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