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В ООН опасаются, что топливный кризис в Европе может привести к энергетической бедности

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Павел Львов/РИА «Новости»

Топливный кризис в Евросоюзе негативно скажется на экономиках более уязвимых стран-участниц блока и может привести к энергетической бедности. Об этом в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя» заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сложившаяся на европейском рынке ситуация может стать причиной того, что счета за электроэнергию будут для потребителей наиболее уязвимых стран ЕС слишком высоки.

«Мы в ООН говорим о том, что если расходы на электроэнергию в домохозяйстве превышают 10% от семейного дохода, то это приведет к энергетической бедности», — сказала Алгаерова, добавив, что некоторые страны ЕС уже проводят обсуждения по поводу путей поддержки уязвимых семей.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.

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