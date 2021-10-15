Страны Европы стали тратить газ из хранилищ

В ряде стран Европы стали расходовать запасы газа из подземных хранилищ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сведения Gas Infrastructure Europe.

К концу 13 октября, по информации организации, расходы впервые за сезон превысили закачку на 70%.

Предположительно, тратят запасы газа из хранилищ уже Австрия, Чехия, Франция и Германия.

При этом с начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Нидерланды, Польша, а также Словакия.

В будущем в зависимости от погодных условий в отдельных странах закачка газа может продолжиться.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Россия полностью выполняет контракты по газу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.

Также вице-премьер России Александр Новак назвал причину высоких цен на газ в Европе.