Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Представитель МакSим рассказала о реабилитации певицы в Крыму 10:30
Проценко призвал усилить разъяснительную работу по COVID-19 из-за роста... 10:27
Renault выходит на рынок Узбекистана 10:24
В Совфеде заявили, что Россия никогда не отдаст Южные Курилы Японии 10:24
В России в два раза вырос спрос на массаж на дому 10:24
Тренер сборной Белоруссии: у нас детей и тренеров в четыре раза меньше, чем... 10:23
Матвиенко заявила, что оснований для общефедерального локдауна нет 10:19
Фотограф нашел под своей кроватью колонию из сотни пауков 10:18
Выявлен всплеск DDoS-атак на российские школы 10:07
Ученые из США создали неинфекционный SARS-CoV-2 для исследований 10:05

Страны Европы стали тратить газ из хранилищ

close
100%
Laszlo Balogh/Reuters

В ряде стран Европы стали расходовать запасы газа из подземных хранилищ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сведения Gas Infrastructure Europe.

К концу 13 октября, по информации организации, расходы впервые за сезон превысили закачку на 70%.

Предположительно, тратят запасы газа из хранилищ уже Австрия, Чехия, Франция и Германия.

При этом с начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Нидерланды, Польша, а также Словакия.

В будущем в зависимости от погодных условий в отдельных странах закачка газа может продолжиться.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Россия полностью выполняет контракты по газу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.

Также вице-премьер России Александр Новак назвал причину высоких цен на газ в Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях