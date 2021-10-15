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США предрекли зависимость от России и Китая из-за энергетической политики Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Когрессмены, представляющие Республиканскую партию, предрекли США зависимость от России и Китая из-за «антиамериканской» энергетической политики американского президента Джо Байдена. Об этом законодатели написали письме на имя главы государства, пресс-релиз опубликован на сайте конгрессвумен Кэрол Миллер — инициаторе обращения.

В соответствующем письме свои подписи поставили более 140 республиканцев из нижней палаты Конгресса. Решение написать президенту было принято из-за увеличения стоимости топлива и недавнего призыва администрации к странам-членам ОПЕК+ «добывать больше нефти в целях борьбы с ростом цен на бензин для американских потребителей».

В документе говорится, что конгрессмены согласны с необходимостью увеличения поставок нефти для уменьшения цен на заправках. Они также не отрицают то, что подорожание бензина приведет к риску нанесения ущерба глобальному экономическому восстановлению. Однако законодатели не согласны с мерами администрации Байдена по сокращению доступа к энергетическим ресурсам США и одновременными призывами ОПЕК+ о наращивании темпов добычи своих ресурсов.

«Как вам известно, ОПЕК+ включает страны, которые являются известными противниками США, такие как Россия, Иран и Венесуэла. Не в интересах Америки полагаться на эти страны в вопросе энергетики», — приводит ТАСС слова конгрессменов.

По их мнению, отсутствие препятствий для добычи американских нефти и газа и их инфраструктуры приведет к улучшению экономики США и увеличению числа рабочих мест, повысит национальную и энергетическую безопасность, сократит цены на энергоносители для американцев.

«Мы просим вас сотрудничать с нами, чтобы сохранить энергетическую безопасность Америки и обратить вспять катастрофическую энергетическую политику вашей администрации, которая поставит нас в зависимость от таких стран, как Китай и Россия», — заявили республиканцы.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком в Вашингтоне призвала Москву делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы.

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