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Новак назвал причину высоких цен на газ в Европе

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Depositphotos

Цены на газ в Европе стали высокими не из-за дефицита предложения, а на фоне низкого уровня заполненности хранилищ, рассказал вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщает Business FM.

«Мы исходим из того, что на сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка», — объяснил он.

По словам Новака, даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, что говорит об отсутствии дефицита газа.

Вице-премьер обратил внимание, что есть проблема с заполненностью газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет. Однако речь о 74%, в то время как обычно данный процент достигал 90%, добавил он.

Планируется, что «Газпром» сможет нарастить производственные мощности, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов, заключил вице-премьер.

Ранее Новак счел рациональной идею о регулировании мирового рынка газа.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

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