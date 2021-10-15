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Россия готова организовать поставки «зеленого» водорода за рубеж за два года

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Depositphotos

Россия за два года может организовать поставки «зеленого» водорода в Финляндию и другие страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам заседания комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Его слова приводит РИА Новости.

По его данным, за такой срок российские компании на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки «зеленого» водорода.

Мантуров отметил, что и в России планируется в 2023 году начать производство коммерческого транспорта, работающего на сжиженном водороде. По его словам, специальные трубы, необходимые для получения водорода, можно производить на отечественных металлургических заводах.

«Зеленый» водород считается наиболее экологически чистым из энергетических ресурсов.

Ранее сообщалось, что представители десяти стран Евросоюза призвали развивать атомную энергетику на фоне повышения цен на газ. Они отметили, что это позволит сократить энергозависимость от других государств, прежде всего, от России. Атомные станции можно заказывать и в Москве, но вряд ли ведущие страны ЕС на это пойдут, считают эксперты.

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