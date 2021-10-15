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«Известия» сообщили о платной комиссии за перевод денег на карту другого банка

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Банки начали взимать комиссию за перевод денег с карты на карту другой кредитной организации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные об изменении тарифов в «Альфа-банке» и в «ОТП Банке».

Как пишет издание, изменения могут быть связаны с ужесточением контроля Банка России за денежными операциями.

В «ОТП Банке» комиссия за перевод взималась с четырех из пяти кредитных карт, сообщает издание. Она составила 2%, но не менее 90 рублей. На данный момент на сайте банка информация о запуске тарифа на ввод комиссии не указана.

Аналогичная ситуация сейчас у «Альфа-банка». Перевод денег с карты на карту другого банка расценивался как операция к «квази-кеш» (операции, приравниваемые банком к операциям с наличными денежными средствами) и списывается большая сумма со счета клиента, чем он переводит. Комиссия составила 1,95% (минимум 30 рублей). На сайте «Альфа-банка» нет официальной информации о такой платной услуги.

Ранее сообщалось, что силовикам дадут возможность на 10 дней блокировать транзакции. Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.

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