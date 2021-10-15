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В России задумали ужесточить антимонопольное законодательство

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В России хотят ужесточить законодательство для бизнеса за ряд нарушений. С соответствующим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая уже занимается подготовкой своего пятого пакета поправок в законодательство. Речь идет в том числе о внесении изменений в статью 19.5 КоАП РФ, которая определяет санкции за невыполнение предписаний госорганов в срок, пишут «Известия».

Как сообщается, ведомство намерено удвоить штрафы за неисполнение в указанный срок его решений и предписаний. В настоящее время для юридических лиц они составляют до 500 тысяч рублей. Такая санкция может распространиться на игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением и остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию.

Чтобы нагрузка не была чрезмерной, ФАС собирается установить предел штрафа в 1/50 часть от совокупного размера выручки от продажи всех товаров или услуг за прошлый год относительно того, в котором произошел инцидент. В случаях, если предписание не исполняется дважды и более раз, службой предлагается усилить административную ответственность.

Ранее сообщалось, что ФАС фиксирует уменьшение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве в среднем на 3,7%.

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