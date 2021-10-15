Эксперт Баженов считает, что одежда в России может подорожать на 20-40%

Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов считает, что одежда в России в 2022 году может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае, сообщает РИА «Новости».

«Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей <...> Энергетический кризис в Китае привел к остановкам в производстве тканей, что, в свою очередь, повысит стоимость одежды в России в 2022 году на 20-40%», — объяснил Баженов.

Эксперт указывает на то, что кроме энергетического кризиса, в Китае также отмечается кризис логистики.

«Этот тренд продлится несколько месяцев, до восстановления объемов производств тканей в Китае», — считает Баженов.

Ранее стало известно, что поставки товаров к Рождеству в США оказались под угрозой из-за перегруженных складов.