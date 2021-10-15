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Итальянская авиакомпания Alitalia преобразовалась в ITA

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Ricardo Mazalan/AP

Известная итальянская авиакомпания Alitalia, испытывавшая на протяжении последних 20 лет финансовые трудности завершила процесс реорганизации. Бренд Alitalia формально закончил свое существование 15 октября 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Теперь она продолжит работу под названием ITA (Italia Trasporto Aereo S.p.a.).

На данный момент авиакомпания уже продает билеты на 36 внутренних рейсов и по Европе, а также на два межконтинентальных перелета (в Нью-Йорк и Токио).

От старой компании остались 52 лайнера (почти втрое меньше, чем насчитывалось в воздушном флоте перевозчика 10 лет назад).

Сотрудники были сокращены более, чем в четыре раза. Их осталось 2,8 тыс. человек. Зарплата пилотов упадет на 40%, других сотрудников – на 25%. Такие изменения вызвали волну протестов и забастовок, которые продолжатся и в день начала работы новой компании.

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