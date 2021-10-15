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Байден подписал законопроект о расширении госдолга США на $480 млрд

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Evan Vucci/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил законопроект о расширении государственного долга США на $480 млрд, сообщается на сайте Белого дома.

«В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря», — указано в сообщении.

Повышение госдолга на $480 млрд является кратковременной мерой до 3 декабря, когда Сенат должен решить вопрос о новом повышении потолка госдолга.

Ранее Соединенные Штаты снова отсрочили дату дефолта.

До этого в США придумали, как избежать дефолта с помощью чеканки одной монеты. Бывший председатель Монетного двора США Филипп Диль рассказал, что в случае, если от Министерства финансов поступит заказ, Монетный двор в течение нескольких часов сможет отчеканить монету номиналом в один триллион долларов.

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