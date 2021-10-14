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В Молдавии призвали жителей к экономии из-за ситуации с газом

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Reuters

Из-за того, что «Газпром» не увеличил объем поставок газа в Молдавию, жители страны должны рациональнее использовать топливо, так как возможны проблемы с поставкой электроэнергии потребителям. Об этом сообщила пресс-служба компании «Молдовагаз».

«На начало октября, параллельно с переговорами с «Газпромом» по базовому контракту, было запрошено увеличение объемов природного газа на октябрь, что на сегодняшний день не удовлетворено», — отмечается в сообщении компании.

В этой связи жители страны должны рационально использовать природный газ в тяжелый период, чтобы легче преодолеть так называемый «режим тревоги».

«Режим тревоги» представляет собой ряд действий для газовых предприятий, которые позволили бы разрешить тяжелую ситуацию с газом без принятия экстренных мер. К таким мерам можно отнести приостановку поставок газа потребителям, которые не входят в защищенную категорию. В свою очередь, защищенная категория – это потребители, чье оборудование подключено к газораспределительной сети.

Также оператором, который будет ответственным за управление в «режиме тревоги», назначили компанию «Молдоватрансгаз». Она обслуживает магистральные газопроводы в стране.

Ранее вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил режим тревоги в сфере энергетики из-за ситуации на газовом рынке.

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