Карин Кнайсль назвала «знаменательным фактом» свое вхождение в совет директоров «Роснефти»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о важности своего вхождения в состав совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», назвав это знаменательным фактом.

«Тот факт, что мне выпала честь войти в совет директоров «Роснефти», весьма знаменателен: в этом есть высокая оценка аналитика, который также является женщиной и знает не понаслышке об энергетической отрасли. Выражаю благодарность всем, кто поверил в меня в этой должности», - заявила Кнайсль, выступая на третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года. В конце апреля аналитики Bloomberg писали о том, что после ее вхождения в совет директоров нефтяной компании ожидается, что по параметру гендерного разнообразия «Роснефть» превзойдет своих российских конкурентов. По их словам, состав совета директоров «Роснефти» активно обновляется: средний срок нахождения на посту директора составляет 4,4 года. Это меньше, чем у большинства мейджоров – данный показатель лучше только у норвежской Equinor.

«За последние 20 лет у меня была возможность принимать участие во многих дебатах на международных конференциях по энергетике, и я часто оказывалась там единственной женщиной. В то время мне было 36 лет, сейчас я почти на поколение старше. И это все еще мужской мир. Сегодня вы можете увидеть женщин на различных сессиях, посвященных окружающей среде, но, если речь идет о технологиях и финансах - там в основном мужчины»,- отметила бывшая глава МИД Австрии.

Кнайсль также рассказала о том, как изменилась нефтегазовая отрасль России за последнее десятилетие. В сентябре она посетила крупнейший актив «Роснефти» - «РН-Юганскнефтегаз». «Самое большое мое впечатление от этого визита – там ничем не пахло. Воздух был чище, чем на крупном НПЗ недалеко от Вены, рядом с которым я выросла и который всегда был для меня символом отрасли», - рассказала она.

Как участник Глобального договора ООН, «Роснефть» руководствуется принципами и целями ООН в области устойчивого развития. Кнайсль особо отметила, что сегодня «Роснефть» занимает первое место среди российских энергетических компаний в большинстве рейтингов ESG, включая Refinitiv, Bloomberg, Sustainalytics, Vigeo Eiris.

Она напомнила, что «Роснефть» первой в России объявила о своих конкретных долгосрочных целях в области управления выбросами, представив План до 2035 года. План предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа.

«Роснефть» на протяжении многих лет ведет комплексную работу по снижению выбросов парниковых газов. Уже сегодня компания опережает многих мейджоров, в том числе BP и Total, в контексте регулирования выбросов парниковых газов. Удельные выбросы компании последовательно снижались на протяжении последних лет. Только за последние три года «Роснефть» сократила объем валовых выбросов в атмосферу на 17%. При этом первоочередное внимание при работе над контролем выбросов нефтяная компания уделяет эмиссии метана.