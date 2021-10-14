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В АТОР спрогнозировали снижение стоимости турпоездок в Египет после снятия ограничений

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Турпоездки на курорты Египта для российских туристов могут уменьшиться в цене минимум на 15-20% после запуска чартерных рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Мы предполагаем, что минимальное снижение составит 15-20%, может быть, это будет и больше», — уточнила она.

Ранее в четверг, 14 октября, стало известно, что с 9 ноября Россия снимает ограничения на рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Соответствующее решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

До этого сообщалось, что власти Египта договорились с отелями оплачивать расходы туристов в случае их заболевания коронавирусом. При тяжелом течении COVID-19 египетские власти покроют все расходы на лечение иностранного гражданина в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире.

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