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В Кремле прокомментировали «сокращения» по ряду соцсфер в проекте бюджета на 2022 год

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сокращения по ряду социальных сфер, в том числе здравоохранения, в проекте бюджета на 2022 год, внесенного ранее правительством в Государственную думу.

«Есть резервы, в любом случае реакция на пандемийные условия каждый раз будет наступать незамедлительно. Там нет сокращения социальных статей бюджета, это неправильная формулировка. Нет большого сокращения. Возьмите проект в руки и посмотрите», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета на 2022 год снизилась доля расходов на здравоохранение. Она составила 5,3%, вместо 5,8% в 2021 году. Всего бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в следующем году составят 1,2 трлн рублей.

30 сентября проект бюджета на 2022-2024 годы внесли в Государственную думу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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