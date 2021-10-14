В Кремле прокомментировали «сокращения» по ряду соцсфер в проекте бюджета на 2022 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сокращения по ряду социальных сфер, в том числе здравоохранения, в проекте бюджета на 2022 год, внесенного ранее правительством в Государственную думу.

«Есть резервы, в любом случае реакция на пандемийные условия каждый раз будет наступать незамедлительно. Там нет сокращения социальных статей бюджета, это неправильная формулировка. Нет большого сокращения. Возьмите проект в руки и посмотрите», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета на 2022 год снизилась доля расходов на здравоохранение. Она составила 5,3%, вместо 5,8% в 2021 году. Всего бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в следующем году составят 1,2 трлн рублей.

30 сентября проект бюджета на 2022-2024 годы внесли в Государственную думу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».