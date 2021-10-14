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Боррель заявил, что из-за действий России цены на газ в Европе бьют рекорды

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что из-за нежелания России поставлять дополнительный объем газа в Европу цены на газ в регионе бьют рекорды. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша энергетическая зависимость является одним из ключевых вопросов в наших отношениях с Россией. Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, но не вводит дополнительный газ в европейскую систему, как она могла бы это сделать, тем самым способствуя росту цен», — подчеркнул дипломат.

В начале октября Боррель заявил, что Европе придется создать большой пул по закупкам газа и вести переговоры в таком формате. По его словам, в таких условиях глава МИД России Сергей Лавров будет вынужден говорить с Евросоюзом как с институтом.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские партнеры пока не обращались в правительство РФ с просьбой увеличить поставки газа.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

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