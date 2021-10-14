Вице-премьер Новак заявил, что «Северный поток-2» в ближайшие дни будет готов к запуску

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов для запуска в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2» достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов», — сказал он.

Новак добавил, что дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора.

10 сентября компания «Газпром» сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу. Строительство газопровода было завершено 10 сентября.

Ранее издание Politico написало, что США при Байдене не будут вводить санкции против «Северного потока — 2». Международное ценовое агентство Argus отмечало, что ввод в эксплуатацию российского газопровода может не привести к расширению поставок российского газа в Европу.