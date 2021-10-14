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Игорь Сечин и Бернард Луни провели рабочую встречу

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Главный исполнительный директор ВР Бернард Луни провели встречу в рамках Российской энергетической недели-2021 (РЭН), на которой обсудили перспективы развития сотрудничества.

Отдельной темой разговора была возможность поставок газа в Европу по экспортному договору.

«Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у Президента и сейчас прорабатывается Правительством Российской Федерации», — сказал на встрече Игорь Сечин.

Важной темой диалога стало стратегическое партнерство в области углеродного менеджмента, соглашение по которому было подписано в феврале 2021 года.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов. С 2015 года «Роснефть» и ВР совместно с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири («Таас-Юрях»). В рамках проекта завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения. Уровень добычи составляет 14 тыс. тонн в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн тонн жидких углеводородов.

«Роснефть» и ВР продолжают сотрудничество в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. С 2018 года «Роснефть» поставила в адрес ВР 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Компании остаются стратегическим партнерами на рынке нефтепродуктов Германии. Rosneft Deutschland продолжает поставлять нефтепродукты в адрес заправочной сети ВР в Германии, а также основные топлива для сбыта на германском рынке. В 2020 году объемы таких поставок составили 3,6 млн тонн, в январе-августе 2021 года – около 2 млн тонн. В среднем – это свыше трети всех основных топлив, произведенных на заводах с долей владения «Роснефти» в Германии.

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