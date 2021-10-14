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«Куриный король» предупредил об окончании эпохи дешевой еды в Великобритании

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Многолетняя привычка британцев покупать дешевые продукты скоро может измениться. Так, инфляция на продукты питания может достигнуть двухзначного значения, после чего дешевая еда навсегда пропадет с полок магазинов. Об этом Reuters рассказал Ранджит Сингх Бопаран, владелец 2 Sisters Food Group, более известный как «Куриный король».

Сейчас в Британии сложилась тяжелая ситуация в цепочке поставок, которая произошла в результате последствий кризиса от пандемии и Brexit. Из-за этого в стране не хватает водителей грузовиков, складских рабочих и мясников.

«Дни, когда можно было накормить семью из четырех человек с помощью 4-долларовой курицы, подходят к концу», — рассказал Бопаран.

По его словам, правительство Великобритании не может решить свои проблемы или как-то контролировать инфляцию. Кроме того, уменьшение количества рабочих само по себе означает меньший выбор для действий, поэтому пустые полки магазинов в стране будут наблюдаться еще долгое время.

«Честно говоря, для потребителя все это означает, что инфляция скоро достигнет двухзначных значений. Из-за этого придется вкладываться в полную автоматизацию многих процессов, где раньше работали люди», — отметил глава компании.

Ранее сообщалось, что Европа намерена добиться от Великобритании допуска рыболовных судов в территориальные воды Соединенного Королевства.

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