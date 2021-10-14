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Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров

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Reuters

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в очередной раз превысила $1200 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в начале торгов увеличивалась до $1229,4 за тыс. куб. м, или €102,5 за МВт ч.

В четверг, 14 октября, вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил, что партнеры из Европы пока не обращались по линии российского правительства с просьбой об увеличении поставок газа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия собирается использовать тяжелое положение европейского региона и начавшийся энергетический кризис как возможность, чтобы переписать правила поставок газа в свою пользу.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

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