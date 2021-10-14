В Минэнерго предложили поднять тарифы за электричество для майнеров криптовалюты

Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает недопустимой ситуацию, когда Майнеры криптовалюты потребляют электроэнергию по тарифам для населения. Об этом сообщает РБК.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал Шульгинов.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался на майнеров, потому что что из-за их действий растет нагрузка на электросети и повышается риск аварий на электростанциях. По словам губернатора, их действия могут привести к авариям на станциях. Издание отмечает, что в Иркутской области действуют самые низкие тарифы на электроэнергию для населения.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности продажи нефти за криптовалюту.