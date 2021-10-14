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В Минэнерго предложили поднять тарифы за электричество для майнеров криптовалюты

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Benoit Tessier/Reuters

Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает недопустимой ситуацию, когда Майнеры криптовалюты потребляют электроэнергию по тарифам для населения. Об этом сообщает РБК.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал Шульгинов.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался на майнеров, потому что что из-за их действий растет нагрузка на электросети и повышается риск аварий на электростанциях. По словам губернатора, их действия могут привести к авариям на станциях. Издание отмечает, что в Иркутской области действуют самые низкие тарифы на электроэнергию для населения.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности продажи нефти за криптовалюту.

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