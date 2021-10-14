Прожиточный минимум в Москве увеличат до 18,7 тыс. рублей

Прожиточный минимум для жителей Москвы увеличится с 1 января 2022 года и составит 18 714 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей», — указано в сообщении.

В соответствии с предыдущим постановлением, в 2021 году уровень прожиточного минимума на душу населения в Москве составил 18 029 рублей на душу населения. В 2021 году в прожиточный минимум на душу населения составил 18 029 рублей, а для трудоспособного населения эту сумма составила 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496, для детей — 15 582 рубля.

Контроль за выполнением поручен заместителю мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

В июле стало известно, что в 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России увеличат на 297 рублей — до 11 950 рублей.