Энергокризис вынудил Китай уведомлять об остановке производства в Европе за час до рабочей смены

Торговая палата ЕС призвала Китай лучше информировать европейские компании о возможных ограничениях, так как многие организации начали жаловаться на слишком поздние сообщения, во время которых китайские власти просят остановить или отложить производство. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что европейские предприятия стали получать уведомления о прекращении производства или переносе смены буквально за час до начала рабочего дня.

«Чтобы справиться со сложившейся ситуацией нам необходимо найти взаимодействие с китайским правительством. При этом нам не нужны привилегии, лишь только ясность», — рассказал глава Торговой палаты ЕС.

В итоге ТП ЕС попросила китайские власти пересмотреть механизм, по которому они решают, какие компании будут сокращать или останавливать свое производство.

На сегодняшний день Китай пытается решить энергетический кризис в стране. При этом кабинет министров уже позволил ценам на электроэнергию вырасти на 20%, что в два раза больше прогнозируемого показателя.

Ранее китайские исследователи оценили потенциал солнечной энергетики для Китая и пришли к выводу, что по стоимости производства она способна уже конкурировать с угольными электростанциями. В сочетании с дополнительными системами хранения «зеленая» энергетика сможет удовлетворить почти половину потребностей Китая к середине текущего века.