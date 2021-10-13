Новак заявил, что Россия не заинтересована в слишком высокой цене на газ

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не заинтересована в слишком высоких ценах на газ. Такое заявление он сделал на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

Новак указал на наличие межтопливной конкуренции.

«При повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится», — сказал вице-премьер в ответ на вопрос журналиста, который спросил его о риске отказа от газа в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) из-за высоких цен.

Он отметил, что поэтому Россия такие риски тоже видит.

«И президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах», — сказал Новак.

Он добавил, что они должны быть конкурентными.

Ранее Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

Он также отметил, что ситуация на газовом рынке Европы «пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой», и не все в этой ситуации зависит от производителей.