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Путин заявил, что частные операторы на Украине откачивают газ из подземных хранилищ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пока некоторые политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, там началась откачка топлива частными операторами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА «Новости».

Комментируя сложившуюся нехватку газа в Европе, российский лидер отметил, что часть энергоресурсов, порядка 18 млрд кубических метров газа, хранится в подземных хранилищах Украины. При этом большой объем этих ресурсов принадлежит европейским и частным операторам.

«Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Такие меры приняли в Львовской, Закарпатской областях и Ивано-Франковске.

Позднее украинская компания «Нафтогаз Украины» пообещала поставлять газ в детские сады, школы, больницы, церкви по сниженным ценам — 13,7 грн за куб. метр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Эта цена в два раза ниже текущей месячной цены на газ.

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