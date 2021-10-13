Путин заявил, что частные операторы на Украине откачивают газ из подземных хранилищ

Пока некоторые политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, там началась откачка топлива частными операторами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА «Новости».

Комментируя сложившуюся нехватку газа в Европе, российский лидер отметил, что часть энергоресурсов, порядка 18 млрд кубических метров газа, хранится в подземных хранилищах Украины. При этом большой объем этих ресурсов принадлежит европейским и частным операторам.

«Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Такие меры приняли в Львовской, Закарпатской областях и Ивано-Франковске.

Позднее украинская компания «Нафтогаз Украины» пообещала поставлять газ в детские сады, школы, больницы, церкви по сниженным ценам — 13,7 грн за куб. метр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Эта цена в два раза ниже текущей месячной цены на газ.