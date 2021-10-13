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Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный рост ВВП

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле», — сказал глава государства.

Официальный прогноз Минэкономразвития России в базовой версии предусматривает рост экономики страны на 4,2% в нынешнем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%.

Ранее агентство Bloomberg писало, что после того, как российские власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, экономика государства показала самые высокие темпы роста с 2000 года.

До этого в Росстате сообщили, что ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года.

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