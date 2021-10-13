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Путин: компании в ФРГ должны поклониться экс-канцлеру Шредеру за российский газ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие компании должны «низко поклониться» бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру за то, что сейчас страна получает российский газ по низким ценам. Соответствующее заявление глава государства сделал на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

»(Газпром) не от спекулятивных цен на споте в Европе... он получает от котировок на нефть, и не $2000 как на лондонской бирже или где-то в Европе, а от долгосрочных контрактов. И конечно, такие страны, основные наши потребители, как Германия, пусть они низко поклонятся Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает не по 1000-1500, а по 300», — сказал российский лидер.

По его словам, это сказывается на домохозяйствах и на гражданах Германии.

Ранее сообщалось, что Путин назвал чушью заявления Запада о том, что Россия якобы использует газ как оружие. По словам главы государства, такие утверждения являются бредом и политически немотивированной болтовней.

До этого в Европейской комиссии заявили, что поставки газа из России оказались ниже ожиданий. В ЕК отметили, что несмотря на то, что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты с партнерами из Европы, компания предложила мало или вовсе не предлагала дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок Европейского союза.

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