Экономист Масленников назвал условия для распространения московских выплат за вакцинацию на регионы

Московская практика выплаты 10 тыс. рублей пожилым людям за вакцинацию может распространиться на регионы, если будет решен вопрос с финансированием. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«У нас сейчас рекорды по заболеваемости, и это не красит ситуацию. Кроме того, вакцинация в Москве проходит в целом лучше, чем в регионах, а выплаты могли бы увеличить ее темпы», — сообщил эксперт.

По его мнению, денежную компенсацию пенсионерам можно было бы распространить и на регионы. Но в масштабах страны она может стать ощутимой финансовой нагрузкой для экономики.

«Москва может себе позволить многое и дает, в принципе, правильный ориентир для регионов. В свою очередь, регионы логично могут попросить увеличить им межбюджетный трансфер», — считает специалист.

Все сводится к тому, как должны работать выплаты в регионах и откуда взять на них деньги. Если этот вопрос будет решен, то темпы вакцинации могут увеличиться, резюмировал Масленников.

Ранее сообщалось, что жители Москвы старше 65 лет, привившиеся от коронавируса до конца 2021 года, могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» начиная с 12 октября.